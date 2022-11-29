​«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока сборной Эквадора

« Манчестер Юнайтед » рассматривает разные варианты по усилению своего состава. Как сообщает Sky Germany, «красные дьяволы» планируют подписать полузащитника Мойсеса Кайседо, выступающего за «Брайтон».

21-летний Мойсес Кайседо хорошо показал себя в двух прошедших матчах чемпионата мира за сборную Эквадора, в которых команда обыграла Катар (2:0) и сыграла вничью с Нидерландами (1:1). В обоих случаях Кайседо проводил на поле по 90 минут.