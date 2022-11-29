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16 минут назад

​«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока сборной Эквадора

Евро-футбол.Ру

«Манчестер Юнайтед» рассматривает разные варианты по усилению своего состава. Как сообщает Sky Germany, «красные дьяволы» планируют подписать полузащитника Мойсеса Кайседо, выступающего за «Брайтон».

​«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока сборной Эквадора
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

21-летний Мойсес Кайседо хорошо показал себя в двух прошедших матчах чемпионата мира за сборную Эквадора, в которых команда обыграла Катар (2:0) и сыграла вничью с Нидерландами (1:1). В обоих случаях Кайседо проводил на поле по 90 минут.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Мойсеса Кайседо в 38 миллионов евро. Действующий контракт эквадорца с «Брайтоном» рассчитан до средины 2025 года.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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