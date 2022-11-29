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30 минут назад

«Челси» готовит 50 миллионов евро за игрока сборной Испании

Евро-футбол.Руиещё 1

Полузащитник сборной Испании и «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс попал на радары лондонского «Челси». По информации от Goal, «пенсионеры» рассматривают трансфер молодого таланта за 50 миллионов евро.

«Челси» готовит 50 миллионов евро за игрока сборной Испании
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

20-летний полузащитник неожиданно получил вызов в сборную Испании на чемпионат мира в Катаре. Футболист выходил на замену в обоих матчах «красной фурии» на этом мундиале, проведя на поле суммарно 45 минут. Тем не менее, за это время Нико не отметился ни одним результативным действием.

На счету Уильямсу три гола и три результативные передачи в чемпионате Испании. Ранее ходили слухи, что футболист также интересен лондонскому «Арсеналу».

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