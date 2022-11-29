«Челси» готовит 50 миллионов евро за игрока сборной Испании

Полузащитник сборной Испании и «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс попал на радары лондонского «Челси». По информации от Goal, «пенсионеры» рассматривают трансфер молодого таланта за 50 миллионов евро.

20-летний полузащитник неожиданно получил вызов в сборную Испании на чемпионат мира в Катаре. Футболист выходил на замену в обоих матчах «красной фурии» на этом мундиале, проведя на поле суммарно 45 минут. Тем не менее, за это время Нико не отметился ни одним результативным действием.