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36 минут назад

Тренер «Ариса» хочет, чтобы Кокорин остался

Евро-футбол.Руиещё 1

Алексей Шпилевский, который является главным тренером кипрского «Ариса», высказался на тему будущего нападающего Александра Кокорина.

Тренер «Ариса» хочет, чтобы Кокорин остался
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что Александр Кокорин забил за «Арис» уже пять голов. Российский нападающий входит в список лучших бомбардиров чемпионата Кипра.

«Тут не всё от нас зависит. Но мне как главному тренеру, конечно, хочется оставить такого классного футболиста в команде. Он многое нам даёт и сам почувствовал веру в него со стороны клуба и тренерского штаба», - высказался Шпилевский, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что в конце лета «Арис» арендовал Александра Кокорина у итальянской «Фиорентины», где нападающий не заиграл. В соглашении между клубами не прописана опция выкупа.

Футбол,Александр Кокорин,
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