Тренер «Ариса» хочет, чтобы Кокорин остался

«Тут не всё от нас зависит. Но мне как главному тренеру, конечно, хочется оставить такого классного футболиста в команде. Он многое нам даёт и сам почувствовал веру в него со стороны клуба и тренерского штаба», - высказался Шпилевский, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».