Защитник «Вильярреала» рассказал об отношении к нему в Испании из-за СВО

Российский защитник академии клуба «Вильярреал» Антон Ефремов рассказал, изменилось ли к нему отношение в Испании после 24 февраля и событий на Украине.
«Все по старому. Как был капитаном юношеской команды, так им и оставался. При общении с одноклубниками тему политики особо не затрагиваем. Первое время они спрашивали, узнавали, как моя семья. Беспокоились. Никто не подкалывал.
Если про обычную жизнь говорить, ни разу не замечал, чтобы при русском акценте или русской речи в Испании у кого то была ненависть», — приводит слова 19 летнего футболиста «Матч ТВ».
Ефремов в 16 лет перебрался в Испанию из московского «Локомотива». На данный момент россиянин играет за третью команду клуба — «Вильярреал C». В ноябре 2022 года он дебютировал в футболке национальной сборной России (U 21) в товарищеском матче с Сербией (4:0).