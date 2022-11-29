Защитник «Вильярреала» рассказал об отношении к нему в Испании из-за СВО

«Все по старому. Как был капитаном юношеской команды, так им и оставался. При общении с одноклубниками тему политики особо не затрагиваем. Первое время они спрашивали, узнавали, как моя семья. Беспокоились. Никто не подкалывал.



Если про обычную жизнь говорить, ни разу не замечал, чтобы при русском акценте или русской речи в Испании у кого то была ненависть», — приводит слова 19 летнего футболиста «Матч ТВ».