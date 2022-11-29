ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
42 минуты назад

Защитник "Вильярреала" Ефремов рассказал об отношении к нему в Испании после 24 февраля

Газета.Ru

Российский защитник академии клуба «Вильярреал» Антон Ефремов рассказал, изменилось ли к нему отношение в Испании после 24 февраля и событий на Украине.

Защитник «Вильярреала» рассказал об отношении к нему в Испании из-за СВО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Все по старому. Как был капитаном юношеской команды, так им и оставался. При общении с одноклубниками тему политики особо не затрагиваем. Первое время они спрашивали, узнавали, как моя семья. Беспокоились. Никто не подкалывал.

Если про обычную жизнь говорить, ни разу не замечал, чтобы при русском акценте или русской речи в Испании у кого то была ненависть», — приводит слова 19 летнего футболиста «Матч ТВ».

Ефремов в 16 лет перебрался в Испанию из московского «Локомотива». На данный момент россиянин играет за третью команду клуба — «Вильярреал C». В ноябре 2022 года он дебютировал в футболке национальной сборной России (U 21) в товарищеском матче с Сербией (4:0).

Футбол,Антон Ефремов,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители