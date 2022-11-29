Главу Украинской ассоциации футбола арестовали

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко арестован на два месяца по подозрению в финансовых махинациях, информирует журналист Константин Андриюк в своих соцсетях.

Отмечается, что в решении суда по Павелко есть опция о залоге в размере 9 миллионов 880 тысяч гривен.

Ранее украинские СМИ сообщали, что глава УАФ подозревается в хищении крупных сумм на сделке со строительством завода по производству искусственных покрытий для футбольных полей.