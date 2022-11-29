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1 час назад

Ондуа: Слуцкий — хороший тренер, он сможет найти команду в Европе

Евро-футбол.Ру

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа высказался о возможном возвращении Леонида Слуцкого в европейский клуб.

Ондуа: Слуцкий — хороший тренер, он сможет найти команду в Европе
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Смог бы Слуцкий вернуться к работе в Европе? Конечно, он хороший тренер. У него много сильных качеств. Хочу пожелать ему удачи. Надеюсь, он быстро найдет новую команду», — приводит слова Ондуа «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что считает Слуцкого очень хорошим человеком, который помог ему добраться до национальной команды.

Напомним, 51-летний специалист расторг трудовое соглашение с казанским «Рубином» по обоюдному согласию. Ранее в СМИ сообщалось, что тренер может возглавить «Краснодар».

Футбол,Гаэль Ондуа,
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