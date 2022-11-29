Ондуа: Слуцкий — хороший тренер, он сможет найти команду в Европе

«Смог бы Слуцкий вернуться к работе в Европе? Конечно, он хороший тренер. У него много сильных качеств. Хочу пожелать ему удачи. Надеюсь, он быстро найдет новую команду», — приводит слова Ондуа «Спорт-Экспресс».