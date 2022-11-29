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1 час назад

Сёмин поддержал назначение Ротенберга в «Локомотив»

Евро-футбол.Ру

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении экс-защитника «железнодорожников» Бориса Ротенберга на пост директора департамента развития молодёжного футбола в московском клубе.

Сёмин высказался о назначении Ротенберга
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Специалист поддержал это назначение, назвав Ротенберга настоящим профессионалом.

«Я думаю, он справится со своей задачей. Борис умный человек, давно в футболе, себя хорошо проявил», — цитирует Сёмина Metaratings.

Напомним, что Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 по 2022 год. В общей сложности за «красно-зелёных» он провёл 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее бывший футболист также защищал цвета «Ростова» и московского «Динамо».

Футбол,Борис Ротенберг,Юрий Семин,Динамо,
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