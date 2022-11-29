Сёмин высказался о назначении Ротенберга

«Я думаю, он справится со своей задачей. Борис умный человек, давно в футболе, себя хорошо проявил», — цитирует Сёмина Metaratings .

Напомним, что Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 по 2022 год. В общей сложности за «красно-зелёных» он провёл 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее бывший футболист также защищал цвета «Ростова» и московского «Динамо».