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59 минут назад

​Появилась новая информация о будущем Месси

Евро-футбол.Ру

Будущее звёздного Лионеля Месси остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем в футбольном мире. На днях в прессе проскочила информация о том, что аргентинский нападающий уже летом может перебраться в «Интер Майами» из МЛС. Впрочем, Sky Sports располагает другой информацией. По данным источника, Месси будет продолжать играть в Европе как минимум до лета 2024 года, а может и до лета 2025 года. Если говорить о краткосрочной перспективе, то первым вариантом для Лео является продление контракта с «ПСЖ».

​Появилась новая информация о будущем Месси
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Отмечается, что Лионель Месси может переехать в МЛС, но не в ближайшие годы.

Действующий контракт связывает Лионеля Месси с «ПСЖ» до конца текущего сезона.

Футбол,Лионель Месси,
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