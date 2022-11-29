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1 час назад

Первый тренер Дзюбы считает, что игрок на Кипре превзойдет результативность Кокорина

Газета.Ruиещё 3

Александр Шупляков, первый тренер нападающего Артема Дзюбы, высказался о возможном переходе игрока в кипрский клуб "Кармиотисса".

Первый тренер Дзюбы: игрок на Кипре превзойдет Кокорина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кокорина, например, не получилось в "Фиорентине". Человек приехал в кипрский "Арис" и сразу заиграл. Сейчас он является одним из лучших бомбардиров чемпионата. Дзюбе тоже стоит туда поехать и навязать конкуренцию Александру. Можем увидеть гонку двух российских бомбардиров. Без сомнения, уверен, что Артем заиграет на Кипре и обгонит Кокорина по голам в местном первенстве. Дзюба может стать лучшим бомбардиром чемпионата Кипра", - передает слова Шуплякова Sport24.

Напомним, что с 3 ноября Дзюба находится без команды после расторжения контракта с турецким "Адана Демирспор". Он провел в команде всего несколько месяцев. Кокорин перешел в "Арис" минувшим летом на правах аренды из "Фиорентины". В текущем сезоне россиянин провел 10 матчей в чемпионате Кипра и отметился пятью забитыми мячами. После 22 туров "Арис" идет на 5-м месте, "Кармиотисса" - на 8-м. Ранее тренер "Ариса" Алексей Шпилевский заявил, что хочет сохранить Александра Кокорина в команде.

Футбол,Александр Кокорин,
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