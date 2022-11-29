Первый тренер Дзюбы: игрок на Кипре превзойдет Кокорина

"У Кокорина, например, не получилось в "Фиорентине". Человек приехал в кипрский "Арис" и сразу заиграл. Сейчас он является одним из лучших бомбардиров чемпионата. Дзюбе тоже стоит туда поехать и навязать конкуренцию Александру. Можем увидеть гонку двух российских бомбардиров. Без сомнения, уверен, что Артем заиграет на Кипре и обгонит Кокорина по голам в местном первенстве. Дзюба может стать лучшим бомбардиром чемпионата Кипра", - передает слова Шуплякова Sport24.