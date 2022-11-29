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5 минут назад

​В Госдуме предлагают наказать исправительными работами участников драки из «Зенита» и «Спартака»

Евро-футбол.Ру

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о драке футболистов в концовке кубкового матча между «Зенитом» и «Спартаком».

Для участников драки из «Зенита» и «Спартака» придумали наказание
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По словам Свищева, арбитр Владимир Москалёв не справился со своей работой в плане контролем над игрой. Депутату эта ситуация напомнила известную драку между игроками «Сатурна» и ЦСКА в матче 2004 года. При этом Свищев отметил, что теперь оборудование позволяет выявить всех зачинщиков.

«Наказанием, кроме дисквалификации, могут быть денежный штраф и поход на курсы управления гневом. Это же, по сути, грубое нарушение общественного порядка. Можно в связи с этим подобрать соответствующее наказание. Можно и какие-либо исправительные работы здесь использовать», - сказал Свищев ТАСС.

Напомним, что по итогам драки сразу шесть футболистов увидели перед собой красные карточки. Это Александр Соболев, Александр Селихов, Шамар Николсон, Родригао, Вильмар Барриос и Малком. Теперь ситуацию будут рассматривать ЭСК и КДК РФС.

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