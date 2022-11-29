Для участников драки из «Зенита» и «Спартака» придумали наказание

По словам Свищева, арбитр Владимир Москалёв не справился со своей работой в плане контролем над игрой. Депутату эта ситуация напомнила известную драку между игроками «Сатурна» и ЦСКА в матче 2004 года. При этом Свищев отметил, что теперь оборудование позволяет выявить всех зачинщиков.