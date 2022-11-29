ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
33 минуты назад

В «Баварии» исключили подписание контракта с Криштиану Роналду

Betassist

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказался о возможном подписании контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду, ранее покинувшего английский «Манчестер Юнайтед».

В «Баварии» прокомментировали подписание контракта с Роналду
Фото: BetassistBetassist

«Я исключаю подписание Роналду. Мы могли бы посмотреть, сможет ли он подойти нам. Однако у нас есть определённая командная философия. Все мы восхищаемся и любим Роналду, но его приглашение не соответствует нашим принципам», – цитирует Кана Sky Sports.

Ранее стало известно о расторжении контракта между Роналду и «МЮ». Перед этим 37-летний футболист заявил в одном из интервью, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага, а также обвинил руководство манкунианцев в предательстве.

В настоящее время форвард выступает в составе сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители