В «Баварии» прокомментировали подписание контракта с Роналду

«Я исключаю подписание Роналду. Мы могли бы посмотреть, сможет ли он подойти нам. Однако у нас есть определённая командная философия. Все мы восхищаемся и любим Роналду, но его приглашение не соответствует нашим принципам», – цитирует Кана Sky Sports.