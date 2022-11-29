В «Баварии» прокомментировали подписание контракта с Роналду

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказался о возможном подписании контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду, ранее покинувшего английский «Манчестер Юнайтед».
«Я исключаю подписание Роналду. Мы могли бы посмотреть, сможет ли он подойти нам. Однако у нас есть определённая командная философия. Все мы восхищаемся и любим Роналду, но его приглашение не соответствует нашим принципам», – цитирует Кана Sky Sports.
Ранее стало известно о расторжении контракта между Роналду и «МЮ». Перед этим 37-летний футболист заявил в одном из интервью, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага, а также обвинил руководство манкунианцев в предательстве.
В настоящее время форвард выступает в составе сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре.