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11 минут назад

Тарханов: Если «Рубин» на меня выйдет, то буду думать

Евро-футбол.Ру

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал возможное назначение в «Рубин».

Тарханов: Если «Рубин» на меня выйдет, то буду думать
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Представители «Рубина» на контакт со мной не выходили. А если это случится, то посмотрим. «Рубин» – это интересная команда. В их составе есть хорошие футболисты», — приводит слова Тарханова Vprognoze.

По мнению специалиста, нельзя говорить о провале Леонида Слуцкого в казанской команде, ведь она идет на третьей строчке и борется за выход в элитный дивизион.

Напомним, последним место работы Тарханова был армянский «Пюник», в котором он занимал должность вице-президента команды. Специалист покинул свой пост в конце декабря 2021 года.

Футбол,Александр Тарханов,
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