Черчесов рассказал, что ему кричат на улицах в Венгрии

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов рассказал об отношении к нему в Венгрии.
"Прессуют" ли меня в Венгрии? Нет. Мы занимаемся своим делом, у нас есть конкретные турнирные и глобальные задачи, которые стараемся решать по максимуму. Сталкиваюсь ли с русофобией? Нет, ни в клубе, ни вообще. В этом плане проблем нет. Да, в Венгрии меня постоянно узнают. Что кричат на улице? Кричат: "Станислав, хайра фради!" Это значит "фради, вперед!", - передает слова Черчесова "Матч ТВ".
Станислав Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский "Ференцварош". В прошлом сезоне он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. На днях специалист вывел свою команду в плей-офф Лиги Европы. "Ференцварош" занял 1-е место в группе, опередив "Монако", "Трабзонспор" и "Црвену Звезду". В чемпионате страны команда Черчесова также идет на 1-м месте. После 14 матчей "Ференцварош" набрал 34 очка и на 8 очков опережает ближайшего преследователя - "Кечкемет", у которого сыграно на два матча больше.
Ранее сообщалось, что Венгрии сравнили успехи Станислава Черчесова и украинца Сергея Реброва в пользу российского тренера.