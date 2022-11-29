Черчесов рассказал, что ему кричат на улицах в Венгрии

"Прессуют" ли меня в Венгрии? Нет. Мы занимаемся своим делом, у нас есть конкретные турнирные и глобальные задачи, которые стараемся решать по максимуму. Сталкиваюсь ли с русофобией? Нет, ни в клубе, ни вообще. В этом плане проблем нет. Да, в Венгрии меня постоянно узнают. Что кричат на улице? Кричат: "Станислав, хайра фради!" Это значит "фради, вперед!", - передает слова Черчесова "Матч ТВ".