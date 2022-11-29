ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
25 минут назад

Черчесов рассказал, что ему кричат на улицах в Венгрии

Газета.Ru

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов рассказал об отношении к нему в Венгрии.

Черчесов рассказал, что ему кричат на улицах в Венгрии
Фото: ReutersReuters

"Прессуют" ли меня в Венгрии? Нет. Мы занимаемся своим делом, у нас есть конкретные турнирные и глобальные задачи, которые стараемся решать по максимуму. Сталкиваюсь ли с русофобией? Нет, ни в клубе, ни вообще. В этом плане проблем нет. Да, в Венгрии меня постоянно узнают. Что кричат на улице? Кричат: "Станислав, хайра фради!" Это значит "фради, вперед!", - передает слова Черчесова "Матч ТВ".

Станислав Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский "Ференцварош". В прошлом сезоне он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. На днях специалист вывел свою команду в плей-офф Лиги Европы. "Ференцварош" занял 1-е место в группе, опередив "Монако", "Трабзонспор" и "Црвену Звезду". В чемпионате страны команда Черчесова также идет на 1-м месте. После 14 матчей "Ференцварош" набрал 34 очка и на 8 очков опережает ближайшего преследователя - "Кечкемет", у которого сыграно на два матча больше.

Ранее сообщалось, что Венгрии сравнили успехи Станислава Черчесова и украинца Сергея Реброва в пользу российского тренера.

Футбол,Сергей Ребров,Станислав Черчесов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители