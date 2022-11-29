Капитан сборной Мексики встал на сторону Месси в его конфликте с боксером

"Канело не знает, что такое раздевалка, и он хотел создать конфликт из чего угодно. То, что он сказал, — чепуха. Тот, кто никогда не был в футбольной раздевалке, не поймет. Это договоренность с теми, кто занимается экипировкой, все, что на полу, нужно мыть. Я также бросил футболку Лео на землю, чтобы они постирали ее для меня. Лео был очень уважителен и рассказал мне много подробностей. Я видел твит Канело, он обиделся, но этому не следует придавать значения", - передает слова Гуардадо tn.com.ar.