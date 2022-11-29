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20 минут назад

Капитан сборной Мексики встал на сторону Месси в его заочном конфликте с боксером Альваресом

Газета.Ru

Капитан сборной Мексики по футболу Андрес Гуардадо считает, что боксер Сауль Альварес хотел создать конфликт, опубликовав свой угрожающий твитт в адрес Леонеля Месси.

Капитан сборной Мексики встал на сторону Месси в его конфликте с боксером
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Канело не знает, что такое раздевалка, и он хотел создать конфликт из чего угодно. То, что он сказал, — чепуха. Тот, кто никогда не был в футбольной раздевалке, не поймет. Это договоренность с теми, кто занимается экипировкой, все, что на полу, нужно мыть. Я также бросил футболку Лео на землю, чтобы они постирали ее для меня. Лео был очень уважителен и рассказал мне много подробностей. Я видел твит Канело, он обиделся, но этому не следует придавать значения", - передает слова Гуардадо tn.com.ar.

Напомним, что Аргентина и Мексика встречались 26 ноября в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Победу одержали представители Латинской Америки. Отличились Месси и Энцо Фернандес. В третьем туре группового раунда, в котором решится судьба путевок в плей-офф в этом квартете, Аргентина сыграет со сборной Польши, а Мексика — с Саудовской Аравией. Ранее Альварес назвал Серхио Агуэро "ублюдком" после того, как тот вступился за Месси.

Футбол,Андрес Гуардадо,
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