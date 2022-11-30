Итальянский журналист высказался о бане сборной России

«Другого варианта, кроме бана России, не было. Я знаю, что игроки не имеют к этому отношения, но национальная команда представляет страну, поэтому у ФИФА и УЕФА не было вариантов. Всё справедливо. Вопрос включения Крыма был тяжёлой ситуацией, но Россию не исключили, потому что это можно было обсуждать. Нынешняя ситуация совершенно другая, думаю, ты и сам это понимаешь. Я очень надеюсь, что всё прекратится, потому что я люблю российский народ, люблю вашу культуру. Россия должна быть такой, как на ЧМ-2018», — сказал Палмери в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.