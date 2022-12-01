«Ливерпуль» положил глаз на полузащитника «Милана»

«Ливерпуль» задумывается о приобретении полузащитника из итальянской Серии А. По информации от Il Corriere dello Sport, команда Юргена Клоппа положила глаз на хавбека Исмаэля Беннасера, который пока не может согласовать с «россонери» новое трудовое соглашение.

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Действующий контракт полузащитника с «Миланом» истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны другого клуба из Английской премьер-лиги – лондонского «Арсенала».