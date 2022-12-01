ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
1 час назад

«Ливерпуль» положил глаз на полузащитника «Милана»

Евро-футбол.Руиещё 2

«Ливерпуль» задумывается о приобретении полузащитника из итальянской Серии А. По информации от Il Corriere dello Sport, команда Юргена Клоппа положила глаз на хавбека Исмаэля Беннасера, который пока не может согласовать с «россонери» новое трудовое соглашение.

«Ливерпуль» положил глаз на полузащитника «Милана»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Действующий контракт полузащитника с «Миланом» истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны другого клуба из Английской премьер-лиги – лондонского «Арсенала».

В нынешнем сезоне на счету Беннасера один гол и результативная передача в итальянской Серии А. В ближайшие дни хавбек проведёт очередную встречу с руководством «Милана» по поводу нового контракта.

Футбол,Исмаэль Беннасер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители