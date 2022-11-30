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1 час назад

22-летний колумбийский футболист потерял сознание на тренировке и умер

Lenta.ruиещё 1

Колумбийский полузащитник аргентинского клуба «Атлетико Тукуман» Андрес Баланта умер в 22 года. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

22-летний колумбийский футболист потерял сознание на тренировке и умер
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

Футболист потерял сознание на тренировке. Его доставили в больницу, однако спасти спортсмена не удалось. Причины его смерти не уточняются.

Баланта на протяжении четырех лет играл за колумбийский клуб «Депортиво Кали». В 2022 году он перешел в «Атлетико Тукуман» на правах аренды. За аргентинскую команду хавбек провел семь матчей, совершив одну результативную передачу.

23 ноября Федерации бобслея России (ФБР) сообщила о смерти 24-летнего Максима Банькова. «У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей. Такую потерю трудно принять, и с ней невозможно смириться», — заявили в ФБР. По предварительным данным, спортсмен скончался из-за лимфомы.

Футбол,Максим Баньков,ФБР,
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