22-летний колумбийский футболист потерял сознание на тренировке и умер

Колумбийский полузащитник аргентинского клуба «Атлетико Тукуман» Андрес Баланта умер в 22 года. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

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Футболист потерял сознание на тренировке. Его доставили в больницу, однако спасти спортсмена не удалось. Причины его смерти не уточняются.

Баланта на протяжении четырех лет играл за колумбийский клуб «Депортиво Кали». В 2022 году он перешел в «Атлетико Тукуман» на правах аренды. За аргентинскую команду хавбек провел семь матчей, совершив одну результативную передачу.