Салихова прокомментировала желание «Зенита» обратиться в ЭСК РФС

«Я про философию этого клуба достаточно сказала. Их обращения в ЭСК только подтверждают мои слова. Если их сильнейший состав с бразильцами не может обыграть наших парней, если наши игроки становятся лучшими бомбардирами в чемпионате, если судья не смог им помочь на поле, то от бессилия начались провокации.