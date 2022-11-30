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2 часа назад

Джуру об Аршавине: «Сумасшедший как на поле, так и вне его. Он вошел в историю «Арсенала»

Sports.ruиещё 2

Жоан Джуру ответил на вопросы об Андрее Аршавине, с которым они вместе играли в «Арсенале».

Джуру об Аршавине: "Сумасшедший как на поле, так и вне его"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

– Вы играли в «Арсенале» с Андреем Аршавиным. Поделитесь воспоминаниями о нем?

– Андрей приехал к нам после фантастического для него чемпионата Европы, был в топ-форме. Мы его очень ждали. Сумасшедший как на поле, так и вне его (смеется). Отличный игрок, он нам сильно помог.

Да, мы не выиграли тогда титулов, но Андрей вошел в историю «Арсенала» благодаря покеру в ворота «Ливерпуля» и голу «Барселоне».

– К слову, Аршавин так ни разу не сыграл на чемпионате мира.

– Да, я знаю. Есть много известных футболистов, так и не сыгравших на первенстве планеты. Мне вот посчастливилось принять участие в этом турнире – незабываемые эмоции.

– Могут ли в будущем в «Арсенале» появиться российские игроки?

– Почему нет? У вас есть сильные игроки, те же Головин с Миранчуком, которые несколько лет выступают в Европе. Я знаю, что у вас сильная школа у «Краснодара», там много талантов. Так что посмотрим, - сказал бывший защитник «Арсенала».

Футбол,Андрей Аршавин,
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