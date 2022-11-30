Джуру об Аршавине: "Сумасшедший как на поле, так и вне его"

– Почему нет? У вас есть сильные игроки, те же Головин с Миранчуком, которые несколько лет выступают в Европе. Я знаю, что у вас сильная школа у «Краснодара», там много талантов. Так что посмотрим, - сказал бывший защитник «Арсенала».