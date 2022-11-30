Три страны хотят совместно провести ЧМ-2030 по футболу

Египет, Греция и Саудовская Аравия готовятся подать совместную заявку на проведение финальной части чемпионата мира по футболу в 2030 году. Об этом сообщил саудовский министр туризма Ахмед аль-Хатыб.

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"Эр-Рияд изучает вопрос для подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году совместно с Египтом и Грецией", - отметил министр, слова которого привел в среду новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа".

Как указал аль-Хатыб, страны будут вкладывать значительные средства в развитие инфраструктуры и спортивных объектов и будут готовы к проведению турнира. Министр добавил, что к 2030 году в королевстве будут лучшие в мире футбольные стадионы и фан-зоны.

Он выразил уверенность, что совместная заявка Саудовской Аравии, Египта и Греции на проведение мирового футбольного первенства будет успешной.