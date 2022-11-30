Роналду сможет получать 200 миллионов евро в новому клубе

Португальский форвард Криштиану Роналду заключит контракт на 2,5 сезона с саудовским футбольным клубом «Аль-Наср». Об этом сообщает спортивное издание Marca.

По данным СМИ, футболист будет получать более 200 млн евро в год. Отмечается, что сделка близка к завершению.