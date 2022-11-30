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1 час назад

Тайсон пообещал выйти на ринг, если Альварес продолжит угрожать Месси

Советский спорт

Число защитников аргентинского нападающего продолжает расти.

Тайсон пообещал выйти на ринг, если Альварес продолжит угрожать Месси
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Майк Тайсон пообещал вернуться на ринг, если Сауль Альварес продолжит угрожать нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси.

«Кто-то, кого зовут Канело, угрожал Месси. Если он посмеет тронуть его, то мне придется выйти на ринг, даже много лет спустя», - написал Тайсон в своих соцсетях.

Ранее абсолютный чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес раскритиковал Месси за видео из раздевалки сборной Аргентины после матча со сборной Мексики (2:0) на чемпионате мира. Альвареса возмутил эпизод, когда Месси наступил ногой на футболку сборной Мексики, лежавшей на полу. Он записал обращение с угрозами в адрес Месси.

За 35-летнего нападающего вступились футболист сборной Аргентины Серхио Агуэро, бывший одноклубник Сеск Фабрегас, боец UFC Сантьяго Понзиниббио.

Футбол,Майк Тайсон,Лионель Месси,
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