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1 час назад

Форвард СКА Жафяров о драке футболистов «Зенита» и «Спартака»: «Немного послабее, чем в хоккее»

Sports.ru

Форвард СКА Дамир Жафяров оценил драку футболистов «Спартака» и «Зенита».

Форвард СКА прокомментировал драку футболистов «Зенита» и «Спартака»
Фото: Sports.ruSports.ru

Хоккейный клуб во вторник переиграл «Сочи» (5:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В воскресенье в последнем туре группового этапа Фонбет Кубка России «Зенит» по пенальти обыграл московский «Спартак» (4:2).

По окончании основного времени, завершившегося нулевой ничьей, на поле произошла массовая драка, по итогам которой шесть игроков получили красные карточки.

– У вас 37 й матч в сезоне. Не устали?

– Он у всех сегодня 37 й. Не хочу про это говорить. Эмоций нет, все отдал на игре.

– Что произошло в начале третьего периода?

– Пропустили два гола. Почему? Плохо играли.

– Видела, вы были на игре «Зенита» со «Спартаком». Что думаете о драке в концовке матча?

– Немного послабее, чем в хоккее. Не хватило голов, конечно. Хорошо, что пенальти спасли.

– Следите за чемпионатом мира в Катаре?

– По возможности да. За какую сборную болею? Не знаю… Много хороших команд. Болею за хороший футбол, за большое количество голов! – сказал нападающий клуба из Санкт-Петербурга.

Футбол,Дамир Жафяров,Фонбет,Зенит,Спартак,
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