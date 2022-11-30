Роналду сможет получать 200 миллионов евро в новом клубе

Португальский нападающий Криштиану Роналду близок к подписанию контракта с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Как сообщает «Чемпионат.com», по информации источника издания Marca, футболист подпишет договор на 2,5 сезона с зарплатой в 200 млн евро в год.

Сделка близка к завершению и никаких юридических препятствий к подписанию контракта сейчас нет. Отмечается, что ни одна из европейских команд не смогла предложить португальцу схожие условия, как и организации из американской Высшей лиги футбола (MLS).