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1 час назад

Роналду может перейти в саудовский клуб «Аль-Наср»

Никита Бородкин

Португальский нападающий Криштиану Роналду близок к подписанию контракта с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Как сообщает «Чемпионат.com», по информации источника издания Marca, футболист подпишет договор на 2,5 сезона с зарплатой в 200 млн евро в год.

Роналду сможет получать 200 миллионов евро в новом клубе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сделка близка к завершению и никаких юридических препятствий к подписанию контракта сейчас нет. Отмечается, что ни одна из европейских команд не смогла предложить португальцу схожие условия, как и организации из американской Высшей лиги футбола (MLS).

Роналду: «Мы ещё ничего не выиграли!»

Напомним, что в последние годы Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед». Команда расторгла контракт с игроком после того, как тот дал интервью журналисту Пирсу Моргану — в нем спортсмен раскритиковал главного тренера Эрика Тен Хага и организацию клуба. За свою карьеру Португалец также успел сыграть за «Спортинг», «Реал Мадрид» и «Ювентус».

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