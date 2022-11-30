Защитник «Зенита» попросил прощения за драку в игре со «Спартаком»

«Я уже говорил и повторюсь: случившееся не должно было произойти. Очень не рад тому, что это произошло. Мне неприятно, что это случилось на глазах болельщиков, молодых игроков, для которых мы стараемся быть примером. Это не то, что они должны были увидеть.