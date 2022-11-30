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1 час назад

Защитник «Зенита» Родригао попросил прощения за драку в игре со «Спартаком»

Газета.Ru

Защитник петербургского «Зенита», ударивший ногой нападающего «Спартака» Шамара Николсона в Кубковом матче 22 ноября, попросил прощения.

Защитник «Зенита» попросил прощения за драку в игре со «Спартаком»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я уже говорил и повторюсь: случившееся не должно было произойти. Очень не рад тому, что это произошло. Мне неприятно, что это случилось на глазах болельщиков, молодых игроков, для которых мы стараемся быть примером. Это не то, что они должны были увидеть.

Очень жаль, что все это произошло. Но и матч, в котором эмоции так накалены, и поведение соперников не оставили, к сожалению, возможности этого избежать.

Конечно, мы все сожалеем о случившемся и понимаем, что такой ситуации быть не должно. Хочу принести извинения всем, кто был на стадионе и у экранов», — приводит слова Родригао Sport24.

Напомним, что матч «Зенит» — «Спартак» завершился со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались петербуржцы — 4:2.

Ранее супруга Леонида Федуна Зарема Салихова упрекнула «Зенит» за провокации от бессилия в кубковом матче против «Спартака».

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