«Зенит» объявил дату товарищеского матча с иранским «Сепаханом»

Товарищеский матч между петербургским «Зенитом» и иранским «Сепаханом» состоится 3 февраля 2023 года, сообщает пресс служба российского футбольного клуба.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что игра, которая должна была пройти в ноябре, состоится в Иране в начале нового года.