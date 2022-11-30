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50 минут назад

«Зенит» объявил дату товарищеского матча с иранским «Сепаханом»

Матч ТВ

Товарищеский матч между петербургским «Зенитом» и иранским «Сепаханом» состоится 3 февраля 2023 года, сообщает пресс служба российского футбольного клуба.

«Зенит» объявил дату товарищеского матча с иранским «Сепаханом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матч пройдет на стадионе «Накш э Джахан», расположенном в Исфахане.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что игра, которая должна была пройти в ноябре, состоится в Иране в начале нового года.

Команда Сергея Семака 22 ноября в Петербурге обыграла сербскую «Црвену Звезду» в контрольном матче — 3:1.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 42 очка в 17 турах.

Футбол,Сергей Семак,Зенит,
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