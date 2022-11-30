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21 минуту назад

«Зенит» проведёт товарищеский матч с иранским клубом «Сепахан»

Чемпионат.comиещё 2

«Зенит» в своём телеграм-канале анонсировал проведение товарищеского матча с иранским клубом «Сепахан». Он состоится 3 февраля 2023 года.

«Зенит» проведет товарищеский матч с иранским клубом «Сепахан»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Определена дата проведения товарищеского матча с иранским «Сепаханом». Игра состоится 3 февраля 2023 года на стадионе «Накш-э Джахан», расположенном в Исфахане. «Сепахан» из Исфахана — пятикратный чемпион Ирана и четырехкратный обладатель национального Кубка. Точное время начала матча и информация о трансляции будут опубликованы дополнительно», — сказано в заявлении.

Футбол,Зенит,
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