«Зенит» проведет товарищеский матч с иранским клубом «Сепахан»

«Зенит» в своём телеграм-канале анонсировал проведение товарищеского матча с иранским клубом «Сепахан». Он состоится 3 февраля 2023 года.

«Определена дата проведения товарищеского матча с иранским «Сепаханом». Игра состоится 3 февраля 2023 года на стадионе «Накш-э Джахан», расположенном в Исфахане. «Сепахан» из Исфахана — пятикратный чемпион Ирана и четырехкратный обладатель национального Кубка. Точное время начала матча и информация о трансляции будут опубликованы дополнительно», — сказано в заявлении.