Экс-президент "Ювентуса" Аньелли может предстать перед судом

Прокуратура города Турин подготовила повестку о передаче под суд бывшего президента итальянского футбольного клуба "Ювентус" Андреа Аньелли, а также других его руководителей. Как сообщило в среду агентство ANSA, расследование касается 11 человек.
Их подозревают в нарушениях в финансовом управлении самым титулованным итальянским клубом. В частности, расследование касалось предоставления неверных финансовых данных, подтасовок и завышенных сумм покупки игроков, включая португальского нападающего Криштиану Роналду, который выступал за "Ювентус" с 2018 по 2021 год. Руководству клуба могут вменять в вину распространение ложной информации о финансовом состоянии клуба, рыночные манипуляции, предоставление ложных деклараций о доходах за несуществующие операции, создание препятствий для аудиторского контроля.
В клубе данные обвинения назвали необоснованными.
Накануне большинство членов совета директоров, включая Аньелли и его заместителя Павла Недведа, приняли решение уйти в отставку. Ранее провалилась принадлежавшая Аньелли идея о создании футбольной Суперлиги. Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что все клубы, участвующие в Суперлиге, будут отстранены от выступления во всех других внутренних, европейских и мировых соревнованиях, а игрокам этих команд может быть запрещено выступать в своих национальных сборных. Национальные футбольные федерации также выразили отрицательное отношение к Суперлиге, в которую изначально вошли английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".