Экс-президент "Ювентуса" Аньелли может предстать перед судом

Прокуратура города Турин подготовила повестку о передаче под суд бывшего президента итальянского футбольного клуба "Ювентус" Андреа Аньелли, а также других его руководителей. Как сообщило в среду агентство ANSA, расследование касается 11 человек.

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Их подозревают в нарушениях в финансовом управлении самым титулованным итальянским клубом. В частности, расследование касалось предоставления неверных финансовых данных, подтасовок и завышенных сумм покупки игроков, включая португальского нападающего Криштиану Роналду, который выступал за "Ювентус" с 2018 по 2021 год. Руководству клуба могут вменять в вину распространение ложной информации о финансовом состоянии клуба, рыночные манипуляции, предоставление ложных деклараций о доходах за несуществующие операции, создание препятствий для аудиторского контроля.

В клубе данные обвинения назвали необоснованными.