Более пяти тысяч россиян посетят матчи ЧМ-2022 в Катаре

Посол России в Катаре Дмитрий Догадкин заявил, что чемпионат мира - 2022 посетят более пяти тысяч российских болельщиков. Его слова передают РИА Новости. "По последним данным, из России всего было подано 4222 заявки на оформление Hayya-карты. Еще порядка 700 россиян, живущих в Катаре, подали заявки отсюда. Понятное дело, что ожидать большого притока российских болельщиков сложно. Нет нашей сборной, дорогие билеты, дорогие гостиницы", - сказал Догадкин. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, в том числе в квалификации к чемпионату мира — 2022. Осенью стало известно, что российская команда не будет принимать участие в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года, а следовательно пропустит и предстоящий турнир в Германии. Ранее итальянский футбольный журналист Танкреди Палмери заявил, что считает справедливым решение ФИФА и УЕФА отстранить сборную России и российские футбольные клубы от международных соревнований.