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1 час назад

«Аль-Хиляль» поборется с «Аль-Нассром» за подписание Криштиану Роналду

Чемпионат.comиещё 10

Футбольный клуб «Аль-Хиляль» составит конкуренцию «Аль-Нассру» в борьбе за подписание контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Ещё один клуб хочет подписать Криштиану Роналду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ещё один клуб хочет подписать КришКриштиану Роналду. Этот клуб — «Аль-Хиляль». Это правда, что к нему обращались люди, близкие к «Аль-Хилялю». Руководство клуба готово сделать Роналду ещё одно сумасшедшее предложение. Однако есть один интересный момент. Мне сказали, что «Аль-Хиляль» не сможет подписывать игроков в январе. Они смогут сделать это только летом. Поэтому переговоры сейчас осложнены», — сказал известный инсайдер Фабрицио Романо в видео на своём официальном YouTube-канале.

Ранее стало известно, что «Аль-Насср» предлагает Роналду контракт на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн в год, учитывая доходы от рекламы. Также инсайдер сообщает, что «Аль-Насср» настаивает на подписании контракта с нападающим в январе, чтобы выиграть конкуренцию у «Аль-Хиляля». Роналду также заинтересован в подписании соглашения с новым клубом как можно скорее.

Напомним, 37-летний португалец находится в статусе свободного агента после того, как его предыдущий клуб, «Манчестер Юнайтед», расторг контракт с Роналду.

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