Ещё один клуб хочет подписать Криштиану Роналду

«Ещё один клуб хочет подписать КришКриштиану Роналду. Этот клуб — «Аль-Хиляль». Это правда, что к нему обращались люди, близкие к «Аль-Хилялю». Руководство клуба готово сделать Роналду ещё одно сумасшедшее предложение. Однако есть один интересный момент. Мне сказали, что «Аль-Хиляль» не сможет подписывать игроков в январе. Они смогут сделать это только летом. Поэтому переговоры сейчас осложнены», — сказал известный инсайдер Фабрицио Романо в видео на своём официальном YouTube-канале.