Агент: Роналду предлагал "Реалу" подписать себя

Агент Паулу Барбоза заявил, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду предлагал свои услуги мадридскому «Реалу», в составе которого он провел значительную часть своей карьеры. Слова Барбозы передает «Спорт-Экспресс».
«Криштиану по своей инициативе разговаривал с «Реалом» и предлагал играть шесть месяцев до конца сезона, учитывая, что Бензема травмирован. Я знаю, что с его стороны была такая инициатива, и он пытался договориться. Считаю, что его цели на таком уровне», — сказал Барбоза.
Ранее сообщалось, что Роналду близок к подписанию контракта с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Сообщалось, что саудовцы предлагают 37-летнему нападающему подписать трудовой договор сроком на 2,5 года на общую сумму в €500 млн.
Сборная Португалии после двух туров набрала шесть очков и лидирует в группе H. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира — 2022.
В заключительном туре группового этапа подопечные Фернанду Сантуша сыграют со сборной Южной Кореи. Встреча состоится 2 декабря. Начало в 18:00 по московскому времени.