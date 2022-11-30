ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+14° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
1 час назад

Агент рассказал, что Роналду предлагал "Реалу" подписать себя

Газета.Ru

Агент Паулу Барбоза заявил, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду предлагал свои услуги мадридскому «Реалу», в составе которого он провел значительную часть своей карьеры. Слова Барбозы передает «Спорт-Экспресс».

Агент: Роналду предлагал "Реалу" подписать себя
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Криштиану по своей инициативе разговаривал с «Реалом» и предлагал играть шесть месяцев до конца сезона, учитывая, что Бензема травмирован. Я знаю, что с его стороны была такая инициатива, и он пытался договориться. Считаю, что его цели на таком уровне», — сказал Барбоза.

Ранее сообщалось, что Роналду близок к подписанию контракта с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Сообщалось, что саудовцы предлагают 37-летнему нападающему подписать трудовой договор сроком на 2,5 года на общую сумму в €500 млн.

Сборная Португалии после двух туров набрала шесть очков и лидирует в группе H. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира — 2022.

В заключительном туре группового этапа подопечные Фернанду Сантуша сыграют со сборной Южной Кореи. Встреча состоится 2 декабря. Начало в 18:00 по московскому времени.

Футбол,Фернанду Сантуш,Криштиану Роналду,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители