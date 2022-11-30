Стала известна причина госпитализации Пеле

По её словам, трижды чемпиона мира по футболу госпитализировали для корректировки лечения.

«Мой отец госпитализирован. Ему корректируют приём лекарств. В этом нет никакой неожиданности или чего-то экстренного», – сообщила она.

30 ноября Пеле был доставлен в частную клинику в Сан-Паулу. У него диагностированы многочисленные отёки и сердечная недостаточность – уточняется, что в клинику футболиста привезла жена после того, как у Пеле появились отеки по всему телу. Врачи собираются провести серию тестов для точной оценки здоровья спортсмена.