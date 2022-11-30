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22 минуты назад

Стала известна причина госпитализации Пеле

Елена Прошина

Келли Насименто, дочь легендарного бразильского футболиста Пеле, назвала причину госпитализации отца. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Стала известна причина госпитализации Пеле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По её словам, трижды чемпиона мира по футболу госпитализировали для корректировки лечения.

«Мой отец госпитализирован. Ему корректируют приём лекарств. В этом нет никакой неожиданности или чего-то экстренного», – сообщила она.

30 ноября Пеле был доставлен в частную клинику в Сан-Паулу. У него диагностированы многочисленные отёки и сердечная недостаточность – уточняется, что в клинику футболиста привезла жена после того, как у Пеле появились отеки по всему телу. Врачи собираются провести серию тестов для точной оценки здоровья спортсмена.

Футбол,
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