ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
47 минут назад

Легендарный футболист Пеле находится в стабильном состоянии после госпитализации

Газета.Ru

Легендарный бразильский футболист Пеле находится в стабильном состоянии и полностью контролирует свои жизненные функции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клиники, в которую был госпитализирован трехкратный чемпион мира.

Раскрыто состояние легендарного футболиста Пеле после госпитализации
Фото: Claus Bjorn Larsen/APClaus Bjorn Larsen/AP

"После медицинского осмотра пациента отвезли в обычную палату, госпитализации в реанимационное отделение или отделение полуинтенсивной терапии не потребовалось. Бывший футболист полностью контролирует свои жизненные функции, его клиническое состояние стабильно", - говорится в сообщении клиники.

Ранее сообщалось, что Пеле, который борется с раком, госпитализирован из-за сердечной недостаточности и отеков. Бразилец является лучшим игроком ХХ века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру он забил 1289 мячей в 1363 матчах. В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Пеле величайшим спортсменом столетия, несмотря на то, что он никогда не выступал на Олимпиаде.

Ранее бывший наставник петербургского "Зенита" Властимил Петржела раскритиковал уровень зрелищности матчей чемпионата мира — 2022 в Катаре. Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир, в котором принимают участие 32 лучших сборных планеты, проходит на восьми аренах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".

Футбол,Властимил Петржела,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители