Раскрыто состояние легендарного футболиста Пеле после госпитализации

Легендарный бразильский футболист Пеле находится в стабильном состоянии и полностью контролирует свои жизненные функции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клиники, в которую был госпитализирован трехкратный чемпион мира.
"После медицинского осмотра пациента отвезли в обычную палату, госпитализации в реанимационное отделение или отделение полуинтенсивной терапии не потребовалось. Бывший футболист полностью контролирует свои жизненные функции, его клиническое состояние стабильно", - говорится в сообщении клиники.
Ранее сообщалось, что Пеле, который борется с раком, госпитализирован из-за сердечной недостаточности и отеков. Бразилец является лучшим игроком ХХ века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру он забил 1289 мячей в 1363 матчах. В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Пеле величайшим спортсменом столетия, несмотря на то, что он никогда не выступал на Олимпиаде.
Ранее бывший наставник петербургского "Зенита" Властимил Петржела раскритиковал уровень зрелищности матчей чемпионата мира — 2022 в Катаре. Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир, в котором принимают участие 32 лучших сборных планеты, проходит на восьми аренах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".