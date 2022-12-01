Раскрыто состояние легендарного футболиста Пеле после госпитализации

Легендарный бразильский футболист Пеле находится в стабильном состоянии и полностью контролирует свои жизненные функции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клиники, в которую был госпитализирован трехкратный чемпион мира.

Фото: Claus Bjorn Larsen/AP Claus Bjorn Larsen/AP

"После медицинского осмотра пациента отвезли в обычную палату, госпитализации в реанимационное отделение или отделение полуинтенсивной терапии не потребовалось. Бывший футболист полностью контролирует свои жизненные функции, его клиническое состояние стабильно", - говорится в сообщении клиники.

Ранее сообщалось, что Пеле, который борется с раком, госпитализирован из-за сердечной недостаточности и отеков. Бразилец является лучшим игроком ХХ века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру он забил 1289 мячей в 1363 матчах. В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Пеле величайшим спортсменом столетия, несмотря на то, что он никогда не выступал на Олимпиаде.