Panini выпустила новую коллекцию наклеек РПЛ вопреки санкциям

Итальянская компания Panini выпустила новую коллекцию наклеек, посвященную сезону-2022/23 в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), несмотря на санкции, которые наложены Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА) на российские клубы и сборные. Об этом ТАСС сообщили в четверг в российском представительстве компании.

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Ранее ФИФА стала инициатором запрета на продажу в России альбомов и наклеек, посвященных чемпионату мира 2022 года в Катаре. Однако в конце ноября в России вышла в продажу коллекция альбомов Panini с наклейками, посвященная сезону-2022/23 в высшем дивизионе чемпионата России. Приобрести ее можно как онлайн, так и в точках продажи печатной продукции.

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На вопрос, известно ли головной организации о том, что в России продолжается выпуск коллекций, посвященных чемпионату страны по футболу, в российском представительстве ответили: "Коллекция производится в Италии. Как вы можете представить, что она с ней не связана? Никаких вопросов у итальянцев не было".

"У нас есть долгосрочный контракт, и не было обсуждения, выпускать ли коллекцию в этом году", - отметил собеседник агентства.

Он воздержался от комментариев о том, ведутся ли переговоры о продлении действующего контракта.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины до дальнейшего уведомления.

О коллекциях, посвященных футболу

Компания Panini была создана в Италии в 1961 году, она является лидером в футбольном сегменте наклеек. В 1970 году впервые вышла коллекция, посвященная чемпионату мира. В СССР альбомы и наклейки впервые поступили в продажу в 1990 году, они были посвящены проходившему в тот год в Италии мировому первенству. Вплоть до турнира, который проходит в эти дни в Катаре, коллекции выходили в России.

Альбомы, посвященные чемпионату России, выпускались в сезонах-2011/12 и 2012/13, после чего в течение двух сезонов вместо наклеек компания выпускала карточки. После этого альбомы выходили с сезона-2014/15 до сезона-2017/18.