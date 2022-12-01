Посол в Катаре оценил переход российской сборной в азиатский регион

"Я читал, но не совсем понимаю, что это даст нам, - сказал Догадкин. - Мы, может быть, сможем играть в азиатском турнире - не самом сильном, на фоне Африки и Латинской Америки, но на чемпионат мира мы же все равно не попадем? Если бы это давало возможность через Азию попасть на следующее мировое первенство, то это было бы вариантом решения проблемы. Да и сборная хоть как-то сможет играть".