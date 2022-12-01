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36 минут назад

Российский посол в Катаре оценил возможный переход футбольной сборной в азиатский регион

ТАССиещё 1

Подавляющее большинство стран азиатского региона нормально бы восприняли переход в их футбольную конфедерацию российских клубов и сборных. Об этом в интервью ТАСС рассказал в четверг посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин.

Посол в Катаре оценил переход российской сборной в азиатский регион
Фото: FIFAFIFA

Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома.

"Я читал, но не совсем понимаю, что это даст нам, - сказал Догадкин. - Мы, может быть, сможем играть в азиатском турнире - не самом сильном, на фоне Африки и Латинской Америки, но на чемпионат мира мы же все равно не попадем? Если бы это давало возможность через Азию попасть на следующее мировое первенство, то это было бы вариантом решения проблемы. Да и сборная хоть как-то сможет играть".

"В азиатском регионе страны занимают нейтральную позицию, к антироссийским санкциям страны не присоединялись, за исключением Японии, Южной Кореи и Сингапура с Австралией. В целом не думаю, что будет по отношению к России такая же реакция, как среди стран, входящих в УЕФА", - добавил он.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины. Сборная России не смогла принять участие в плей-офф квалификации на чемпионат мира в Катаре. Российская команда не принимала участия в жеребьевке на чемпионат Европы 2024 года.

Сборная России после отстранения провела неофициальный товарищеский матч с командой Киргизии (2:1). В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи завершились со счетом 0:0. Игры шли в зачет рейтинга ФИФА.

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