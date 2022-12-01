Полузащитник "Локомотива" прокомментировал зарплаты футболистов

"Находясь в футболе, могу сказать, что все зарплаты здесь адекватные. Это тяжелый труд. Я с 10 лет вижусь с родителями по два раза в год — это как максимум. Некоторые даже до низших лиг не доходят. Футбол — самый популярный вид спорта — отсюда и идут такие деньги. Не футболисты же виноваты в этом", - цитирует игрока "РБ Спорт".