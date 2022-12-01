Полузащитник "Локомотива" прокомментировал зарплаты футболистов

Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас поделился мнением о зарплатах футболистов.
"Находясь в футболе, могу сказать, что все зарплаты здесь адекватные. Это тяжелый труд. Я с 10 лет вижусь с родителями по два раза в год — это как максимум. Некоторые даже до низших лиг не доходят. Футбол — самый популярный вид спорта — отсюда и идут такие деньги. Не футболисты же виноваты в этом", - цитирует игрока "РБ Спорт".
Карпукас принял участие в 15 матчах "Локомотива" в действующем розыгрыше Российской Премьер-лиги и записал на свой счет один забитый мяч.
Московский клуб по итогам первой части национального первенства идет в зоне стыковых матчей – в 17-ти турах "железнодорожники" набрали 13 очков.
После выхода с зимней паузы подопечным Михаила Галактионова предстоит встретиться с "Ростовом" - матч запланирован на 4 марта.