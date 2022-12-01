ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
13 минут назад

Карпукас: зарплаты в футболе адекватные. Не игроки же виноваты в этом

Rusfootballиещё 1

Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас поделился мнением о зарплатах футболистов.

Полузащитник "Локомотива" прокомментировал зарплаты футболистов
Фото: RusfootballRusfootball

"Находясь в футболе, могу сказать, что все зарплаты здесь адекватные. Это тяжелый труд. Я с 10 лет вижусь с родителями по два раза в год — это как максимум. Некоторые даже до низших лиг не доходят. Футбол — самый популярный вид спорта — отсюда и идут такие деньги. Не футболисты же виноваты в этом", - цитирует игрока "РБ Спорт".

Карпукас принял участие в 15 матчах "Локомотива" в действующем розыгрыше Российской Премьер-лиги и записал на свой счет один забитый мяч.

Московский клуб по итогам первой части национального первенства идет в зоне стыковых матчей – в 17-ти турах "железнодорожники" набрали 13 очков.

После выхода с зимней паузы подопечным Михаила Галактионова предстоит встретиться с "Ростовом" - матч запланирован на 4 марта.

Футбол,Михаил Галактионов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители