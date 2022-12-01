Президент «ПСЖ»: "Катар – не лучшая страна на планете"

– Послушайте, я люблю Европу. Я люблю США. Я люблю Азию. Я люблю весь мир. Я люблю всех, потому что у каждого есть свои традиции, культура, ценности, которые я уважаю. Мы в Катаре лишь говорим, что у нас есть свои ценности и своя культура. Мы просто просим уважать культуру, традиц