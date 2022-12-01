Президент «ПСЖ»: "Катар – не лучшая страна на планете"

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о Катаре.
– Послушайте, я люблю Европу. Я люблю США. Я люблю Азию. Я люблю весь мир. Я люблю всех, потому что у каждого есть свои традиции, культура, ценности, которые я уважаю. Мы в Катаре лишь говорим, что у нас есть свои ценности и своя культура. Мы просто просим уважать культуру, традиц
Катар – не лучшая страна на планете, но, поверьте мне, и не худшая.
– А что насчет геев, которые не чувствуют, что им рады?
– Послушайте, наш лидер, его Высочество эмир, сказал: «Мы рады всем, но, пожалуйста, уважайте нас». Мы уважаем все языки, цвета кожи, страны, религии – все. Но мы просим: «Пожалуйста, уважайте нас, наши ценности. Вы приехали сюда – просто уважайте». Мы не так много просим, если честно, – сказал Аль-Хелайфи.