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1 час назад

Экс-тренер «Реала» дель Боске назвал Месси лучшим футболистом мира

Евро-футбол.Ру

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси. Он заявил, что по-прежнему считает 35-летнего форварда лучшим игроком мира.

Экс-тренер «Реала» дель Боске назвал Месси лучшим футболистом мира
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я считаю, что нет сейчас игрока, который мог бы сравниться с классом Лионеля», - передает слова Висенте издание Mundo Deportivo.

В настоящий момент Месси является игроком французского «ПСЖ». На счету Лионеля семь забитых мячей и десять голевых передач в 13 матчах чемпионата Франции.

На проходящем сейчас чемпионате мира в Катаре нападающий забил два гола за сборную Аргентины в трех встречах.

Футбол,Лионель Месси,Реал,
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