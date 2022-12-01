Экс-тренер «Реала» дель Боске назвал Месси лучшим футболистом мира

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси. Он заявил, что по-прежнему считает 35-летнего форварда лучшим игроком мира.

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«Я считаю, что нет сейчас игрока, который мог бы сравниться с классом Лионеля», - передает слова Висенте издание Mundo Deportivo.

В настоящий момент Месси является игроком французского «ПСЖ». На счету Лионеля семь забитых мячей и десять голевых передач в 13 матчах чемпионата Франции.