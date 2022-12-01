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56 минут назад

Руководитель 2Drots рассказал, когда его команда сыграет в РПЛ

Газета.Ru

Любительский футбольный клуб 2Drots, созданный YouTube-блогерами, планирует в будущем перейти в профессиональный футбол и дойти до Российской премьер-лиги. Один из основателей 2Drots Никита Панасюк, известный под псевдонимом «Некит», рассказал корреспонденту «Спорт-Экспресса» Севастиану Терлецкому о планах развития и сроках попадания в РПЛ.

Руководитель 2Drots рассказал, когда его команда сыграет в РПЛ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Думаю, [для перехода в профессиональный футбол понадобится] три-четыре года. Сначала в ФНЛ, а лет через пять, шесть или семь – в РПЛ. Команду любят, команда собирает зрителей и показывает хороший футбол. Это как в фильме – пацаны с коробки дошли до большого футбола. Такие истории нужны в России, — считает Панасюк.

— Молодые ребята должны понимать, что ты можешь добиться невероятных результатов, если верить в себя и в свою мечту».

При этом Некит уверен, что в РПЛ его команда окажется в десятке сильнейших, затем попадет в топ-5 и вскоре станет бороться с санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» за чемпионский титул.

В текущем году 2Drots выиграл первый сезон Медийной футбольной лиги, занял третье место в Московском кубке селебрити, а вскоре сыграет в Краснодаре против «Родина Медиа» в финале второго сезона МФЛ.

Футбол,Зенит,Спартак,
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