Руководитель 2Drots рассказал, когда его команда сыграет в РПЛ

«Думаю, [для перехода в профессиональный футбол понадобится] три-четыре года. Сначала в ФНЛ, а лет через пять, шесть или семь – в РПЛ. Команду любят, команда собирает зрителей и показывает хороший футбол. Это как в фильме – пацаны с коробки дошли до большого футбола. Такие истории нужны в России, — считает Панасюк.



— Молодые ребята должны понимать, что ты можешь добиться невероятных результатов, если верить в себя и в свою мечту».