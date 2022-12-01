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23 минуты назад

​КДК РФС дисквалифицировал за драку Соболева, Родригао и ещё 4 игроков

Евро-футбол.Ру

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел инцидент с дракой в концовке кубкового поединка между «Зенитом» и «Спартаком». Шесть игроков, которые получили красные карточки, были дисквалифицированы на 6 матчей Фонбет Кубка России.

​КДК РФС дисквалифицировал за драку Соболева, Родригао и ещё 4 игроков
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Дисквалификации получили три игрока «Зенита» и три игрока «Спартака» - Родригао, Малком, Вильмар Барриос, Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон.

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках шестого тура групповой стадии Фонбет Кубка России завершился победой команды Сергея Семака по пенальти после нулевой ничьей.

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