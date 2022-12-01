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44 минуты назад

В КДК рассказали, почему Промес избежал наказания за драку в матче "Зенит"-"Спартак"

Газета.Ru

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил решение, по которому нападающий «Спартака» Квинси Промес избежал наказания за драку в матче против «Зенита» в Кубке России. Ранее с просьбой разобрать действия голландца петербуржцы отдельно обратились в Экспертно-судейскую комиссию РФС.

В КДК рассказали, почему Промес избежал наказания
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Москалев сказал, что он видел действия Промеса и оценил их. Если бы не началась драка, то он вынес бы предупреждения и Барриосу, и Промесу. У КДК нет оснований применять дополнительных санкций к футболисту.

Было установлено, что началом эпизода стали взаимоотношения Промеса и Барриоса. Как сказал Москалев, они бы потолкались и все, если бы Родригао не ударил Николсона — драки бы не было», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сразу по окончании основного времени матча на поле разгорелась массовая драка с участием не только футболистов, но также запасных и представителей тренерского штаба. А началось все с противостояния после свистка зенитовца Вильмара Барриоса и нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Затем подключился Родригао и Шамар Николсон. Бразилец в этом бою использовал удары ногой.

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