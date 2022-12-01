В КДК рассказали, почему Промес избежал наказания

«Москалев сказал, что он видел действия Промеса и оценил их. Если бы не началась драка, то он вынес бы предупреждения и Барриосу, и Промесу. У КДК нет оснований применять дополнительных санкций к футболисту.



Было установлено, что началом эпизода стали взаимоотношения Промеса и Барриоса. Как сказал Москалев, они бы потолкались и все, если бы Родригао не ударил Николсона — драки бы не было», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».