Экс-тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» выбрал лучшего футболиста мира

«Лионеля практически нереально остановить. Очень тяжело помешать ему проявить все лучшие качества на поле. Это очень непростая задача. Месси по-прежнему остается лучшим в мире, он гениален. Соперникам понадобится много везения, чтобы лишить его мяча», - передает слова Почеттино Talksport.