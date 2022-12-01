ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
55 минут назад

Почеттино выбрал лучшего футболиста мира

Евро-футбол.Ру

Аргентинский наставник Маурисио Почеттино, поработавший главным тренером в «Тоттенхэме» и «ПСЖ», поведал о том, что думает о нападающем Лионеле Месси.

Экс-тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» выбрал лучшего футболиста мира
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Лионеля практически нереально остановить. Очень тяжело помешать ему проявить все лучшие качества на поле. Это очень непростая задача. Месси по-прежнему остается лучшим в мире, он гениален. Соперникам понадобится много везения, чтобы лишить его мяча», - передает слова Почеттино Talksport.

Месси вместе со сборной Аргентины сейчас выступает на чемпионате мира – 2022. «Альбиселесте» выиграли свою группу и сыграют в 1/8 финала мундиаля против Австралии.

Футбол,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители