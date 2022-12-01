Мостовой прокомментировал решение КДК об игроках «Зенита» и «Спартака»

«Если подходить так скрупулёзно, то там можно было ещё по три человека от каждой команды дисквалифицировать. С одной стороны хорошо, что шесть. Это показывает, что так нельзя себя вести. С другой стороны, кому-то можно было меньше: кто-то дрался, кто-то просто орал, кто-то держал. Тут неоднозначная ситуация», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.