«Зенит» подаст апелляцию на дисквалификацию трёх игроков команды

КДК РФС рассмотрел инцидент с массовой дракой между футболистами «Зенита» и «Спартака» в концовке кубкового матча. Шесть игроков получили дисквалификации на шесть матчей Фонбет Кубка России. Если говорить о «Зените», то наказаны были Вильмар Барриос, Родригао и Малком.