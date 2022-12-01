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27 минут назад

​Сульшер пересмотрел все свои матчи у руля «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.Ру

Чуть более года назад, в ноябре 2021 года, Уле Гуннар Сульшер был уволен с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». С тех пор норвежец пересмотрел все матчи «красных дьяволов» под своим руководством. Об этом узнали журналисты The Athletic.

​Сульшер пересмотрел все свои матчи у руля «Манчестер Юнайтед»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По данным источника, в настоящий момент 49-летний Сульшер готов к возвращению к тренерской работе. Отмечается, что недавно норвежец отказался от роли эксперта на телевидении.

Уле Гуннар Сульшер провёл почти три года у руля «Манчестер Юнайтед». За это время команда не смогла завоевать ни одного трофея.

В настоящий момент главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Эрик тен Хаг.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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