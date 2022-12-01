Месси прокомментировал побитый рекорд Марадоны

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что легендарный футболист Диего Марадона порадовался бы его успеху. Об этом пишет портал RMC Sport.
Отмечается, что игра против сборной Мексики, которая состоялась 26 ноября, стала для Месси 21-й в составе национальной команды в рамках мундиаля. Диего Марадона достиг аналогичного результата на ЧМ-1994 в США.
Лионель Месси заявил, что Диего искренне порадовался бы за него, так как всегда относился с молодому аргентинскому футболисту с большой приязнью.
«Думаю, Диего был бы суперсчастлив за меня, потому что он всегда относился ко мне с большой любовью», - подчеркнул футболист.
Капитан сборной пояснил, что рекорды звезд прошлых времен всегда приятно превзойти.
Напомним, что Марадона считается одним из величайших игроков в истории футбола. Он скончался в возрасте 60 лет в ноябре 2020 года.