Месси прокомментировал побитый рекорд Марадоны

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что легендарный футболист Диего Марадона порадовался бы его успеху. Об этом пишет портал RMC Sport.

Фото: пресс-служба клуба "ПСЖ" пресс-служба клуба "ПСЖ"

Отмечается, что игра против сборной Мексики, которая состоялась 26 ноября, стала для Месси 21-й в составе национальной команды в рамках мундиаля. Диего Марадона достиг аналогичного результата на ЧМ-1994 в США.

Лионель Месси заявил, что Диего искренне порадовался бы за него, так как всегда относился с молодому аргентинскому футболисту с большой приязнью.

«Думаю, Диего был бы суперсчастлив за меня, потому что он всегда относился ко мне с большой любовью», - подчеркнул футболист.

Капитан сборной пояснил, что рекорды звезд прошлых времен всегда приятно превзойти.