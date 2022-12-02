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1 час назад

Пеле диагностировали респираторную инфекцию, его состояние остается стабильным

ТАССиещё 1

Трехкратному чемпиону мира по футболу бразильцу Пеле диагностировали респираторную инфекцию, но его состояние остается стабильным. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на медицинское заключение из больницы Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

Стало известно о состоянии Пеле
Фото: СоцсетиСоцсети

Сообщается, что Пеле останется в больнице на протяжении нескольких дней для прохождения лечения. О госпитализации Пеле в среду сообщил телеканал ESPN.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже телеканал ESPN сообщил, что у Пеле были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.

Пеле 82 года, он является единственным трехкратным чемпионом мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский "Сантос" (1956-1974) и американский "Нью-Йорк Космос" (1975-1977). Бразилец занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

Футбол,Альберт Эйнштейн,
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