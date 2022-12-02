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1 час назад

Салихова считает, что Дзюба может вызвать ажиотаж в Матче звезд Кубка России

Газета.Ru

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась об участии Квинси Промеса и подравшихся игроков "Зенита" в Матче звезд Кубка России.

Салихова высказалась об участии Дзюбы в Матче звезд Кубка России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В этой заварушке болельщики всех клубов на стороне "Спартака". Самое забавное, что Промес будет участвовать в Матче звезд Кубка России. А почему организаторы турнира не пригласили Ерохина, Родригао или Барриоса? Может, без Промеса этот турнир никому не интересен? Дзюба вызвал бы больше ажиотажа, чем участие Малкома или Клаудиньо. Я считаю, что футбольное шоу в нашей стране делать не умеют, если не участвует "Спартак", - приводит слова Салиховой "Спорт-Экспресс".

Первый в истории Матч звезд Кубка России пройдет 3 декабря, в нем примут участие игроки команд Пути РПЛ и Пути регионов. В программе шоу-события - матч в формате 5х5, который продлится два тайма по 15 минут. Помимо этого, футболистам предстоят состязания на силу и точность удара и на ловкость приема мяча. Завершится программа Матча звезд жеребьевкой весенней части Кубка России. Ранее сообщалось, что был назван состав команды Пути регионов на Матч звезд Кубка России по футболу.

Футбол,Зарема Салихова,Квинси Промес,Леонид Федун,Зенит,Спартак,
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