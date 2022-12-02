Салихова высказалась об участии Дзюбы в Матче звезд Кубка России

"В этой заварушке болельщики всех клубов на стороне "Спартака". Самое забавное, что Промес будет участвовать в Матче звезд Кубка России. А почему организаторы турнира не пригласили Ерохина, Родригао или Барриоса? Может, без Промеса этот турнир никому не интересен? Дзюба вызвал бы больше ажиотажа, чем участие Малкома или Клаудиньо. Я считаю, что футбольное шоу в нашей стране делать не умеют, если не участвует "Спартак", - приводит слова Салиховой "Спорт-Экспресс".