Салихова высказалась об участии Дзюбы в Матче звезд Кубка России

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась об участии Квинси Промеса и подравшихся игроков "Зенита" в Матче звезд Кубка России.
"В этой заварушке болельщики всех клубов на стороне "Спартака". Самое забавное, что Промес будет участвовать в Матче звезд Кубка России. А почему организаторы турнира не пригласили Ерохина, Родригао или Барриоса? Может, без Промеса этот турнир никому не интересен? Дзюба вызвал бы больше ажиотажа, чем участие Малкома или Клаудиньо. Я считаю, что футбольное шоу в нашей стране делать не умеют, если не участвует "Спартак", - приводит слова Салиховой "Спорт-Экспресс".
Первый в истории Матч звезд Кубка России пройдет 3 декабря, в нем примут участие игроки команд Пути РПЛ и Пути регионов. В программе шоу-события - матч в формате 5х5, который продлится два тайма по 15 минут. Помимо этого, футболистам предстоят состязания на силу и точность удара и на ловкость приема мяча. Завершится программа Матча звезд жеребьевкой весенней части Кубка России. Ранее сообщалось, что был назван состав команды Пути регионов на Матч звезд Кубка России по футболу.