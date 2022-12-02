«Кто критикует Роналду, тот в футболе не разбирается» — Мостовой

— Я до сих пор под впечатлением от вчерашних матчей — от победы Японии над Испанией прежде всего. Хотя вообще то предполагал, что нечто подобное может произойти. Прогнозировал ничью, а мне говорили: «Да как такое может быть?!» А вот испанцы умудрились проиграть! И тем самым утопили немцев…

Португалия уже вышла в плей офф. Возможно, сегодня с Южной Кореей она сыграет вторым составом, как ранее это сделала Франция. С другой стороны, корейцам нужно побеждать, поэтому матч может получиться интересным. Роналду многие критикуют? Вы знаете, Месси тоже многие критикуют. Но ещё отнюдь не скоро кому либо покорятся рекорды, установленные этими футболистами! Кто критикует, тот в футболе не особенно разбирается. Понятно, что тому же Роналду уже не 25 лет. Тем не менее, он полностью отдаётся, у него глаза горят! — сказал Мостовой «Матч ТВ».