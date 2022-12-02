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56 минут назад

«Кто критикует Роналду, тот в футболе не разбирается» — Мостовой

Матч ТВ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подвергается необоснованной критике во время чемпионата мира.Португальцы с шестью очками занимают первое место в группе H и уже обеспечили себе выход в плей офф. На счету Роналду один гол с пенальти.

«Кто критикует Роналду, тот в футболе не разбирается» — Мостовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Я до сих пор под впечатлением от вчерашних матчей — от победы Японии над Испанией прежде всего. Хотя вообще то предполагал, что нечто подобное может произойти. Прогнозировал ничью, а мне говорили: «Да как такое может быть?!» А вот испанцы умудрились проиграть! И тем самым утопили немцев…
Португалия уже вышла в плей офф. Возможно, сегодня с Южной Кореей она сыграет вторым составом, как ранее это сделала Франция. С другой стороны, корейцам нужно побеждать, поэтому матч может получиться интересным. Роналду многие критикуют? Вы знаете, Месси тоже многие критикуют. Но ещё отнюдь не скоро кому либо покорятся рекорды, установленные этими футболистами! Кто критикует, тот в футболе не особенно разбирается. Понятно, что тому же Роналду уже не 25 лет. Тем не менее, он полностью отдаётся, у него глаза горят! — сказал Мостовой «Матч ТВ».

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

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