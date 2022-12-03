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1 час назад

Нападающий сборной Сербии Влахович назвал Кокорина чудесным

Газета.Ru

Нападающий сборной Сербии и "Ювентуса" Душан Влахович после поражения от Швейцарии на чемпионате мира - 2022 высказался о российском форварде Александре Кокорине, с которым он вместе играл за "Фиорентину". Слова Влаховича передает "Чемпионат".

Нападающий сборной Сербии Влахович назвал Кокорина чудесным
Фото: ТАССТАСС

"Мы проиграли. Очень разочарованы. Кокорин? О, он чудесный! Я наслаждался совместным временем с ним в быту и на тренировках. Желаю ему всего самого наилучшего. Знаю, что он сейчас уехал играть на Кипр. Саша отличный нападающий, надеюсь, что он еще сможет достичь многого", — сказал Влахович.

Кокорин перешел в "Арис" минувшим летом на правах аренды из "Фиорентины". В прошлом сезоне форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и в общей сложности провел на поле 53 минуты. Кокорин стал игроком "Фиорентины" в 2021 году, перейдя из московского "Спартака". Также нападающий в России известен по выступлениям за "Зенит", "Сочи", "Динамо" и "Анжи".

Ранее сообщалось, что тренер "Ариса" хочет сохранить Кокорина в команде.

Футбол,Душан Влахович,Александр Кокорин,Динамо,Зенит,Спартак,
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