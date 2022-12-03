Нападающий сборной Сербии Влахович назвал Кокорина чудесным

"Мы проиграли. Очень разочарованы. Кокорин? О, он чудесный! Я наслаждался совместным временем с ним в быту и на тренировках. Желаю ему всего самого наилучшего. Знаю, что он сейчас уехал играть на Кипр. Саша отличный нападающий, надеюсь, что он еще сможет достичь многого", — сказал Влахович.