Нападающий сборной Сербии Влахович назвал Кокорина чудесным

Нападающий сборной Сербии и "Ювентуса" Душан Влахович после поражения от Швейцарии на чемпионате мира - 2022 высказался о российском форварде Александре Кокорине, с которым он вместе играл за "Фиорентину". Слова Влаховича передает "Чемпионат".
"Мы проиграли. Очень разочарованы. Кокорин? О, он чудесный! Я наслаждался совместным временем с ним в быту и на тренировках. Желаю ему всего самого наилучшего. Знаю, что он сейчас уехал играть на Кипр. Саша отличный нападающий, надеюсь, что он еще сможет достичь многого", — сказал Влахович.
Кокорин перешел в "Арис" минувшим летом на правах аренды из "Фиорентины". В прошлом сезоне форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и в общей сложности провел на поле 53 минуты. Кокорин стал игроком "Фиорентины" в 2021 году, перейдя из московского "Спартака". Также нападающий в России известен по выступлениям за "Зенит", "Сочи", "Динамо" и "Анжи".
Ранее сообщалось, что тренер "Ариса" хочет сохранить Кокорина в команде.